Причин увольнения ему не объясняли.

Командующего Оперативного командования "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности. Эту информацию в комментарии "Суспільному" подтвердил сам генерал-майор Красильников.

В частности, он отметил, что причин увольнения ему не объясняли. Приказ подписали 7 марта. Сейчас Красильников находится в батальоне резерва.

Сам военный отметил, что не видел существенных причин для своего увольнения, речь идет и о ситуации в Курской области.

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"Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого (увольнения - УНИАН). И события в Курской области... Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре (2024 года - УНИАН)".

Красильников добавил, что его преемником на этой должности уже назначили бригадного генерала Алексея Шандара, который до этого был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Назначение украинских командующих

Как сообщал УНИАН, 13 марта 2023 года стало известно, что командующим оперативном командовании "Север" стал Красильников.

Тогда Министерство обороны Украины отметило, что генерал-майор Виктор Николюк, который до этого занимал должность командующего ОК, назначен командующим подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.

Также сообщалось, что 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого. Он сообщил в своем Telegram-канале, что соответствующее решение они приняли во время заседания Ставки с Главкомом Александром Сырским.

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