Аналитики сообщают о тяжелой ситуации.

В Донецкой области российские захватнические войска пытаются закрепиться в поселке Новоселовка Первая. Также они хотят взять под полный контроль Евгеновку.

Как сообщается в Telegram-канале DeepState, сегодня на этом участке очередной тяжелый день. По данным аналитиков, оккупанты пытаются войти в Новоселовку Первую с востока и севера.

"Тяжелая ситуация и в окрестностях Евгеновки, где противник проводил штурмовые действия с целью вытеснить Силы Обороны из села и окружающих посадок. Ситуация возле последнего села уточняется", - говорится в сообщении. Видео дня

Ситуация на фронте

Днем Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщал, что с начала суток на фронте произошло более 80 боевых столкновений с оккупантами. Более 35% из них - на Покровском направлении.

Так, россияне 20 раз пытались потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеновки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой.

"Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилия враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой", - говорится в сводке.

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