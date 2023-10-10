В ВМС ВСУ рассказали о ситуации в Черном море и влияет ли на безопасность рассредоточения российского флота.

Ракетоносители противника время от времени выходят на дежурство в Черное море без "Калибров" на борту. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас есть изменение общей ситуации в Черном море и в основном она заключается в том, что Черноморский флот РФ сейчас рассредоточен среди других пунктов базирования.

"Если у них основная военно-морская база находится в Севастополе, то сейчас мы наблюдаем отвод значительного количества кораблей к другим пунктам базирования. Это Феодосия, Новороссийск. И этому есть несколько причин. В частности, что в течение последнего достаточно длительного времени Черноморский флот в боевом порядке использует только ракетоносители. То есть, фактически остальные корабли участия в боевых действиях не принимают, но при этом они их рискуют потерять из-за нашей активности. Поэтому приняли такое решение - отвести их в другие пункты базирования", - сказал Плетенчук.

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Он уточнил, что в первую очередь, российские корабли отведены в Новороссийск, потому что там - официально признанные берега РФ в Черном море и соответственно там противник - под защитой международного права. То есть, оккупанты считают эту локацию более безопасной для себя.

Кроме этого, по словам представителя, отвод кораблей логичен, потому что рисковать единицами, которые не вовлечены в боевые действия, нет смысла. Плетенчук подтвердил, что к таким маневрам противника побудили действия Сил обороны Украины.

В то же время он отметил, что перемещение российских кораблей между пунктами базирования не меняет общую ситуацию.

"Да, они сейчас чаще присутствуют в Азовском море. Тем не менее, у них остается довольно крупная группировка - более 30 боевых кораблей. Соответственно количество носителей фактически у них неизменное - до десятка, и они периодически выходят на дежурство. Единственное, что является новым - они выходят иногда пустые. То есть мы конечно рассчитываем что они могут быть заряжены, но периодически возникает информация что они выходят в море просто пустые", - рассказал Плетенчук.

Он сказал, что на это могут быть разные причины. "Может, чтобы ввести нас в заблуждение. Может, чтобы заставить тратить больше ресурсов на мониторинг, а, может, у них так просто организованная служба... Кстати, по состоянию на сейчас и вчера в Черном море находилась только одна субмарина - носитель крылатых ракет, но, скорее всего, она пустая", - говорит спикер.

По его данным, сегодня утром из-за штормов в пункты базирования противник завел морскую охрану - катера ФСБ РФ, которые были вокруг Крымского моста.

В то же время Плетенчук добавил, что отвод кораблей в Новороссийск никак не уменьшает риск обстрелов, в частности Одесской области. Специалист пояснил, что дальность ракет типа "Калибр" - 2 тысячи километров. Это влияет только на количество времени на реагирование на обстрелы со стороны ВСУ и позволяет украинским защитникам иметь больший маневр именно по времени.

"Но это не дает существенного преимущества по расстоянию. Это не с Каспия летит...", - добавил спикер.

Война - ситуация в Черном море

Как сообщал УНИАН, недавно в ВМС ВСУ рассказали о "побеге" российских кораблей из бухты оккупированного Севастополя. В частности, речь шла о рассредоточении кораблей противника - перемещена довольно большая часть состава. Это является развитием ситуации, которая ранее наблюдалась в акватории Черного моря - противник опасается находиться в акватории вокруг Крыма и Севастополя.

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