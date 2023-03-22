Бои вокруг центра города продолжаются.

Угроза окружения города-крепости Бахмута Донецкой области с севера и юга остается. Однако давление ослабевает благодаря контратакам Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, в последние дни украинские защитники провели локальную контратаку западнее Бахмута. По мнению британцев, это может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32, находящейся под угрозой.

В сводке указывается, что бои вокруг центра Бахмута продолжаются. Российские силы потеряли былую динамику еще и потому, что командование перебросило отдельные подразделения в другие сектора.

Видео дня

"Однако существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Бои за Бахмут - что сейчас происходит

Тяжелые бои уже далеко не первый месяц идут за Бахмут. Оккупанты безуспешно забрасывают позиции украинский военных "мясом", но успехов при этом не имеют.

По словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, российские оккупанты пытаются продвигаться к центру Бахмута. Защитники Украины держат оборону города-крепости.

Артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила мощно бьет по российским позициям, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не пускают его вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: