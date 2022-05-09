Это произошло во время артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области.

Экс-нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне".

По информации ряда СМИ, Жвания погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области.

Об этом написал в своем Telegram-канале и советник главы МВД Антон Геращенко.

Известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома".

Официального подтверждения пока нет.

Справка УНИАН. Давид Жвания - украинский политик и предприниматель. Народный депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов, председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012-2014). С февраля по сентябрь 2005 – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины (в правительстве Юлии Тимошенко).

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