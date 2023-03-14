Уничтожена и техника, и живая сила российских захватчиков.

В Харьковской области пограничники метко уничтожили боевую машину пехоты с российскими оккупантами. Об этом сообщила Госпогранслужба и опубликовала эффектное видео.

"На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом", — говорится в сообщении.

Пограничники шутят, что внесли немного разнообразия в серые будни россиян и дали огня. В результате меткого сброса боеприпаса вражеская техника с оккупантами уничтожена.

Потери россиян на войне в Украине

По состоянию на 14 марта 2023 года российские оккупанты понесли колоссальные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения - более 160 тысяч путинских военных.

Также РФ понесла масштабные потери в технике с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день:

танков - 3484;

боевых бронированных машин - 6789;

артиллерийских систем - 2519;

РСЗО - 495;

средств ПВО - 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2120;

специальной техники - 256.

Вас также могут заинтересовать новости: