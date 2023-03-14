В Харьковской области пограничники метко уничтожили боевую машину пехоты с российскими оккупантами. Об этом сообщила Госпогранслужба и опубликовала эффектное видео.
"На днях на Купянском направлении операторы БПЛА Госпогранслужбы во время аэроразведки обнаружили вражескую БМП с расчетом", — говорится в сообщении.
Пограничники шутят, что внесли немного разнообразия в серые будни россиян и дали огня. В результате меткого сброса боеприпаса вражеская техника с оккупантами уничтожена.
Потери россиян на войне в Украине
По состоянию на 14 марта 2023 года российские оккупанты понесли колоссальные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения - более 160 тысяч путинских военных.
Также РФ понесла масштабные потери в технике с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день:
- танков - 3484;
- боевых бронированных машин - 6789;
- артиллерийских систем - 2519;
- РСЗО - 495;
- средств ПВО - 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2120;
- специальной техники - 256.