Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе считает крымский полуостров самым ценным достижение России в войне против украинцев.

Идет полномасштабна война в Украине против российских захватчиков, и самая важная территория, которую украинцам нужно вернуть под свой контроль, - это Крым.

Если украинская сторона получит контроль над побережьем Крыма или половиной полуострова, то противники бы потеряли возможность использовать крымскую землю, в частности, как стартовую площадку, а "это было бы значительным достижением", рассказал генерал армии США, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк во время интервью liga.net.

"…Крым - действительно самое ценное достижение России в этой войне. Это самая важная территория, которую Украина должна вернуть под свой контроль, потому что это влияет на свободу судоходства в Черном море. Это важно для Украины…", - подчеркнул западный офицер.

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РФ захватила Крым в феврале 2014 года, а позже построила мост через Керченский пролив. Украинская сторона уже не раз била по вражескому сооружении, но оно пока еще стоит.

По мнению офицера Вооруженных сил Украины Петра Черника, для ликвидации Керченского моста может понадобиться около 100 ракет. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что Крымский мост играет важную роль в войне - если его ликвидировать, то ситуацию на материковой части юга украинского государства может сильно измениться.

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