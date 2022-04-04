УНИАН рассказывает о ситуации в Одессе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Утром 4 апреля стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего из-за вторжения РФ в городе сегодня.

10:00 Генеральный штаб информирует о потерях русских оккупантов по состоянию на 04.04.2022.

09:10 - Сообщается, что в Одессу прилетело несколько ракет со стороны Черного моря. "Враг выбрал стратегию уничтожения объектов критической инфраструктуры, речь идет о базах хранения топлива – это связано с тем, что в областях началась посевная кампания", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

07:31 - Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы. "Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вас также могут заинтересовать новости: