Российские оккупанты захватили Херсон и некоторые населенные пункты в области.

Херсон с первого дня широкомасштабного вторжения российских войск в Украину находится в блокаде. Оккупанты не пропускают в город продукты и медикаменты, похищают украинцев из их домов, открывают огонь по людям на митингах.

Что сегодня, 14 мая, происходит в Херсоне и области, узнавайте в онлайн-трансляции:

03:34 Журналисты установили личность российского оккупанта, который рассказывал жене об убийстве мирных жителей на Херсонщине.

Оккупанта зовут Дмитрий Геннадьевич Иванов, он родился 10.02.1995. В соцсетях россиянина указано, что он живет в деревне Купсола, республика Марий Эл, там оккупант называет себя Дмитрием Тумановым. Судя по шевронам на фотографиях, он является выпускником Казанского высшего танкового командного училища.

Ранее в Институте изучения войны заявляли, что российские оккупанты могут готовиться к возобновлению наступательных действий на Херсонщине с целью захвата всей области в ближайшие дни.

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