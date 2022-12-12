V в квадрате заметили на технике оккупантов, которая двигалась в направлении Розовки Запорожской области.

После оккупации Мариуполя Донецкой области этот разрушенный город стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике захватчиков заметили новые символы - V в квадрате. Что они означают, доподлинно неизвестно.

На военную технику россиян с новыми отметками обратил внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал соответствующие фото и видео в своем Телеграмм-канале. Он утверждает, что 17 грузовиков с боекомплектом проехали через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки Запорожской области.

"Установлено использование новых, усовершенствованных отметок. Теперь - V в квадрате на технике, движущейся в сторону Розовки. Простая V остается на технике на Донецком направлении", — написал Андрющенко.

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Символы Z и V на технике русских: что они означают

С началом полномасштабной войны России против Украины оккупанты начали наносить странные символы на свою военную технику - Z и V.

Как объясняли в Генштабе ВСУ, латинские буквы означают регион, из которого ведется наступление, или назначение подразделения:

Z – восточные силы РФ;

Z, обведенная квадратом – силы РФ из оккупированного Крыма;

О – силы с территории Беларуси;

V – морская пехота;

Х – чеченцы (кадыровцы);

А – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА).

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