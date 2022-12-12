После оккупации Мариуполя Донецкой области этот разрушенный город стал военно-логистическим хабом россиян. Там постоянно фиксируют передвижение военной техники. Но на этот раз на технике захватчиков заметили новые символы - V в квадрате. Что они означают, доподлинно неизвестно.
На военную технику россиян с новыми отметками обратил внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал соответствующие фото и видео в своем Телеграмм-канале. Он утверждает, что 17 грузовиков с боекомплектом проехали через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки Запорожской области.
"Установлено использование новых, усовершенствованных отметок. Теперь - V в квадрате на технике, движущейся в сторону Розовки. Простая V остается на технике на Донецком направлении", — написал Андрющенко.
Символы Z и V на технике русских: что они означают
С началом полномасштабной войны России против Украины оккупанты начали наносить странные символы на свою военную технику - Z и V.
Как объясняли в Генштабе ВСУ, латинские буквы означают регион, из которого ведется наступление, или назначение подразделения:
- Z – восточные силы РФ;
- Z, обведенная квадратом – силы РФ из оккупированного Крыма;
- О – силы с территории Беларуси;
- V – морская пехота;
- Х – чеченцы (кадыровцы);
- А – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА).