Противники пытались прорвать оборону защитников Украины.

Пограничники Луганского отряда взяли в плен "вагнеровца" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. "Штурмовые группы противника попытались прорвать оборону защитников. Но под плотным огнем пограничники отбили атаку оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники уничтожили четырех оккупантов, по меньшей мере семь ранили и одного взяли в плен - он оказался наемником ЧВК "Вагнера", а до недавнего времени отбывал наказание в местах лишения свободы в РФ.

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Ситуация на фронтах в Украине - что стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить город Бахмут Донецкой области. Этот населенный пункт стал настоящей крепостью защитников Украины.

18 февраля стало известно, что возле Бахмута воины Сил специальных операций нашего государства мощно отработали по группе противников, которые пытались накопить силы на передовых рубежах своей обороны для штурма позиций украинских бойцов. Воины ССО ликвидировали по меньшей мере семерых врагов.

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