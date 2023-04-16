Украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

Силы обороны Украины за текущие сутки отбили 45 атак российских захватчиков, продолжаются бои за город Бахмут.

"Враг несет немалые потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на указанных направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отбито более 45 атак противника", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Как отметили в Генштабе, в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка в Сумской области, а также - Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочково, Малая Волчья и Землянки на Харьковщине.

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Кроме того, на Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двухлетняя, Западная и Кондрашовка Харьковской области.

Война в Украине 16 апреля - ситуация на самых "горячих" направлениях

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте следующая:

на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия; не прекращаются бои за город Бахмут; противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел; от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, но успеха не имел враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения; в частности - это Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области;

на Марьинском направлении украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки; в то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время, на Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчане, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсон.