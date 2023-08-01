По его словам, российские силы не могут остановить движение украинских войск.

Украинские военнослужащие продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на то, что россияне имеют преимущество в артиллерии и авиации.

Об этом рассказал военный обозреватель, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ. Он говорит, что в северной части Бахмута ситуация стабилизировалась, а в районе Клещиевки и Андреевки продолжаются бои.

"Там сейчас сложные погодные условия, которые связаны с многодневными дождями. Почва раскисает в таких условиях, крайне сложно продвигаться на гусеничной бронетехнике. Тем не менее даже в таких условиях украинская армия продолжает пусть не спешное, но все же продвижение вперед", - сказал обозреватель.

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По его словам, хоть оккупанты и задействовали дополнительные резервы, они не могут остановить украинское контрнаступление.

Бахмутское направление: последние новости

Вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы за все время наступления освободили на Бахмутском направлении 37 кв. км.

29 июля она сообщала, что российские захватчики стягивают на это направление дополнительные силы и средства, продолжая обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и ПТУРов.

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