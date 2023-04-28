Украинский военный отметил, что наши защитники работают точно, но в количестве артиллерии враг пока превосходит.

Украинские бойцы на Бахмутском направлении смогли добиться паритета в артиллерии. Такого результата удалось добиться благодаря точности работы.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

При этом он уточнил, что у россиян остается преимущество в количестве артиллерии, но защитники Украины работают над этим. По его словам, артиллерия на Восточном направлении остается главным игроком, потому что авиация врага не может работать из-за украинского ПВО.

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Также Череватый сообщил, что за сутки, 28 апреля, оккупанты усилили удары по позициям украинских военных. Всего зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.

Бои за Бахмут - что известно

Уже почти год российские оккупанты пыьаются захватить Бахмут, но пока им удалось почти полностью уничтожить город. При этом украинские защитники продолжают удеривать свои позиции и не пускать дальше врага.

В свою очередь Кремль пытается убедить россиян, что они РФ имеет тактические успехи на Бахмутской направлении. Так, на днях они заявили, что наконец-то "вагнеровцы" достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово.

В то же время аналитики Института изучения войны отметили, что ЧВК "Вагнер" не справляются с захватом Бахмута, из-за чего из Запорожской области, вероятно, отправили подразделения Восточного военного округа.

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