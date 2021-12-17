Сутки в зоне ООС не прошли без потерь.

За сутки, 16 декабря, на Донбассе погиб украинский военный. Еще один - получил ранение.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в утренней сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 17 декабря.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе Золотого-4 и Майского обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. А неподалеку от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент призвал Российскую Федерацию отвести войска от границы Украины, а руководящие институты Европейского Союза - подготовить серьезные экономические санкции. В частности, предусматривается замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запрет на въезд и отключение России от мировой платежной системы SWIFT.

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Автор: Катерина Комолова