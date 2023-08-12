По его словам, сейчас он защищает тех, кто ранее воевал за его жизнь с немцами.

Боец ВСУ рассказал невероятную историю о щедрой благодарности 90-летнего дедушки, который растрогал его до слез и впервые заставил расплакаться на войне. Соответствующий ролик активно распространяется социальными сетями.

По словам защитника, тогда он был на должности начальника разведки дивизиона и возвращался вместе с собратьями с боевого задания. На пути было решено зайти в магазин. Там ребята и встретили героя истории.

"Подъезжает дедушка. Ну, ему так лет 90 с чем-то... Он идет и опирается на велосипед, потому что он сам идти уже не может. Он подходит к нам и начинает вытаскивать из карманов конфеты", - вспоминает военный.

Он отмечает, что тогда они начали отказываться от гостинца и хотели, наоборот, что-то купить старенькому дедушке. Однако последний "убил" их своим аргументом: "Нет, ребята. Я знаю, как это", - указал он.

Боец ВСУ говорит, что слова и позиция дедушки растрогала его до слез. Сейчас он, как солдат Украины, воюет с оккупантами именно за таких людей: "За тех, кто воевал за нас тогда".

ВСУ поразили историей о собаке-герое под Бахмутом

Напомним, за более чем год полномасштабной войны с оккупантами наши герои имеют немало реальных историй с войны, которые пробивают на слезы и вызывают восторг у украинцев.

Так, недавно стало известно о подвиге собаки под Бахмутом. Животное спасло бойцов 77 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ от голодной смерти - защитники ничего не ели почти 4 суток подряд. Собака начала раскапывать консервы и пайки, оставленные на разных участках фронта, и приносить еду бойцам.

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