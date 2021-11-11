США обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной.

Соединенные Штаты Америки предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.

Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС.

Читайте также"Армия готова дать отпор": Зеленский о концентрации российских войск на границе с Украиной (видео)По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg опроверг опасения:

"Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости".

Еще один чиновник также заявил, что "наступление маловероятно":

"Поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины".

Напомним, 2 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала сообщение издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.

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Автор: Катерина Шварц