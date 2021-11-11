Соединенные Штаты Америки предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.
Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС.
Читайте также"Армия готова дать отпор": Зеленский о концентрации российских войск на границе с Украиной (видео)По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.
Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg опроверг опасения:
"Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости".
Еще один чиновник также заявил, что "наступление маловероятно":
"Поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины".
Напомним, 2 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала сообщение издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.
Вас также могут заинтересовать новости