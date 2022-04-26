Группировка Объединенных сил мужественно держит оборону и стоит на своих позициях крепко.

Враг несет потери на Донбассе. За прошедшие сутки никаких успехов оккупанты не получили.

Об оперативной ситуации в Донецкой области в эфире телемарафона сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

"Враг за прошедшие сутки не продвинулся, обстрелы продолжаются, враг несет потери, врага сдерживаем и наносим сокрушительные удары насколько это возможно на сейчас. В этом случае, когда мы говорим о потерях врага это не только на северном направлении, это и южном направлении, и так называемом Донецком направлении, Авдеевка, Марьинка, атаки врага отбиваются. ВСУ, группировки Объединенных сил стоят на своих позициях прочно и так мы будем их держать", – сказал он.

Относительно ситуации в Мариуполе Кириленко рассказал, что оккупанты распространяют фейкову информацию, что можно выехать на подконтрольную Украине территорию, но продолжают вывозить в "ДНР" и Россию.

"Конечно, Путин заявляет, что можно свободно эвакуироваться, конечно это все не соответствует действительности. Фейковую информацию о договоренности россияне продолжают использовать, так же как режим тишины над Азовсталью, сразу начинают его обстреливать, наносить авиаудары. Мы это все проходили и, к сожалению, с этим столкнемся неоднократно. Мы делали и будем делать все, чтобы эту ситуацию изменить, и люди эвакуировались на территорию подконтрольной украинской власти до освобождения этих территорий. Мы их соберем, найдем пути, как донести эту информацию, при полном информационном вакууме, люди собираются только, чтобы эвакуироваться на подконтрольную украинской власти территорию", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО. Как отмечают в МИД, Россию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

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