По его мнению, командиры подразделений "кровно заинтересованы" в том, чтобы быстро получать нужную номенклатуру.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий предложил делегировать закупку БпЛА непосредственно подразделениям, которые применяют их на поле боя. Об этом он заявил в интервью Radio NV.

Комбриг сообщил, что сейчас с поставками дронов войску есть огромные проблемы. Из-за бюрократических процедур часто подразделения получают БпЛА, которые на момент поставки уже устарели и требуют доработки для эффективного применения. Ведь военные технологии очень быстро развиваются: постоянно меняются частоты, а также типы дронов - от мавиков и гексакоптеров до оптоволокна.

"Если бы государство опиралось не на эффективный менеджмент, как у нас любят говорить, а на эффективные практики и, например, закупки этих вещей были перенесены на бригады, я убежден, это дало бы моментальный эффект буквально за месяц-полтора на поле боя. Но поскольку государство хочет закупить где-то, желательно, видимо, у "своих" и сразу на миллиард, вот и имеем затяжки на месяцы. Влияет ли это на фронт? Критически, потому что это основное средство поражения", - подчеркнул комбриг.

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По его мнению, в отличие от заказчиков в лице госчиновников и поставщиков, командиры подразделений "кровно заинтересованы" в том, чтобы быстро получать нужную номенклатуру, ведь именно они ответственны за выполнение боевых задач и сохранение при этом личного состава. "Передайте в бригады, в войска и все будет значительно быстрее. Оставляете на государственных монстрах - ну оно будет, как будет", - сказал Билецкий.

Он отметил, что командование Сухопутных войск частично начало этот процесс: подразделения начали получать средства на самостоятельную закупку БпЛА и средств РЭБ. По его оценке, это сразу повлияло на общую обеспеченность бригад FPV-дронами.

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