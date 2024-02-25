Ей пришлось отменить запланированную встречу.

Главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось отменить встречу в Николаевской области из-за российского разведывательного беспилотного аппарата.

Об этом пишет репортер Bild Надя Асвад, присутствовавшая во время этого инцидента. Она говорит, что два года сопровождает Бербок в заграничных поездках, однако такого момента не переживала. "Тревога, беспилотники! Конвой министра в опасности!" - вспоминает журналистка.

Так, Бербок прервала беседу с руководителем опреснительной установки на Николаевщине из-за сообщения от сотрудников посольства, после чего все немедленно сели в автомобили.

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"Мы садимся, и колонна сразу же трогается, как один. Выехав на нормальную дорогу, колонна разгоняется до 80-100 км/ч. И тут журналистам сообщают: над территорией, где мы ехали, был замечен российский разведывательный беспилотник (SuperCam). Обычно за такими беспилотниками следует прямой авиаудар", - пишет Асвад.

В 13:12 на смартфонах делегации сработали тревожные программы, им сообщили, что российский дрон следит за колонной, поэтому надо продолжать двигаться вперед. "Мы едем дальше. И страх перед "невидимой" угрозой с воздуха путешествует с нами. Через несколько минут все чисто: беспилотник выключился", - добавила она.

Что известно о визите Бербок в Украину:

Вчера министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу. Она вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой посетила порт и Спасо-Преображенский собор.

Уже сегодня она посетила Николаев, где анонсировала увеличение помощи Украине на 100 миллионов евро, до 1 миллиарда евро.

По данным ОГА, во время визита Бербок осмотрела установленные в рамках подписанного меморандума между компанией Boreal Light GmbH и Николаевским горсоветом опреснительные системы на солнечных панелях.

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