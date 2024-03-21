Утром в четверг, 21 марта, в России заявили об очередной атаке Белгорода и области.
В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о пресечении "попытки" обстрела из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир": "Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью".
Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о как минимум пяти пострадавших в Белгороде.
"Два многоэтажных дома повреждены в результате обстрела в Белгороде. Также снаряды повредили и белгородскую арену", - пишет один из пабликов.
Атака Белгорода 21 марта - видео
Атака на Бєлгород 21 березня
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