Сообщается, что повреждены многоэтажные дома.

Утром в четверг, 21 марта, в России заявили об очередной атаке Белгорода и области.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о пресечении "попытки" обстрела из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир": "Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью".

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о как минимум пяти пострадавших в Белгороде.

"Два многоэтажных дома повреждены в результате обстрела в Белгороде. Также снаряды повредили и белгородскую арену", - пишет один из пабликов.

Атака Белгорода 21 марта - видео

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