Ранее "Азов" не допускали к тренировкам с НАТО и обвиняли в неонацистских связях.

США так долго медлили с разрешением оружия для 12-й бригады специального назначения "Азов" из-за российской пропаганды о преступных деяниях военных. Это были заранее запланированные действия РФ против подразделения, объяснил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"Дело в том, что информация о преступных деяниях "Азова", очевидно, была заброшена из каких-то российских источников. Мы помним, признавали в РФ, если не ошибаюсь, что это террористическая организация еще со времен АТО. То есть это были целенаправленные действия против хорошо подготовленного и боеспособного подразделения", - рассказал эксперт.

По его словам, россияне боялись "азовцев", ведь видели, как ребята этого подразделения работают на поле боя, поэтому хотели отстранить их от помощи партнеров. На некоторое время им это удалось. Однако, по мнению Гетьмана, до недавнего времени существовавший запрет, - это "полная ерунда".

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"Это глупость, потому что, во-первых, поменялись командиры этих подразделений, многие люди поменялись в "Азове". То есть назвать одно воинское подразделение ВСУ каким-то преступным... Это могло бы быть, если бы это было что-то, вроде ЧВК Вагнер - где-то в Африке какое-то там подразделение что-то сделало, и оно замкнуто внутри - люди практически не меняются, там постоянно одна и та же структура, мораль", - констатирует майор.

Он также подчеркнул, что "Азов" - обычное военное подразделение и он не видит разницы между этим подразделением и каким-то другим подразделением наших Вооруженных сил. А такие длительные проверки, по словам Гетьмана, были нужны для того, чтобы решение не подлежало обжалованию.

"Они должны принимать такое решение, чтобы его практически невозможно было обжаловать. Мы же понимаем, есть первая, вторая инстанция, если мы говорим о судах, например. Американцы пытаются сделать так, чтобы другие инстанции уже практически не могли там что-то серьезное изменить. Это медлительность из-за тщательности. Сейчас все якобы доказательства о якобы преступной деятельности "Азова" сняты", - сообщил эксперт.

Воднас он отметил, что хотелось бы, чтобы США это подали не просто как снятие определенных ограничений, а с комментариями о том, что это была инспирированная Российской Федерацией пропагандистская кампания по дискредитации военного подразделения Национальной гвардии.

Оружие США для "Азова" - что нужно знать

Как писал УНИАН, в начале мая The Times заявило, что бойцам "Азова" отказали в западном оружии и не допускали к тренировкам с НАТО из-за обвинений в неонацистских связях.

Бойцы "Азова" отвергают подобные обвинения, указывая, что в состав добровольческой бригады теперь входят бойцы различных этнических и религиозных групп, в том числе солдаты-евреи.

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