За один день Россия потеряла столько техники, сколько раньше теряла за трое суток.

Русская армия теряет беспрецедентное количество техники в Украине. Иногда украинцы реализовывают операции по уничтожению десятков единиц техники за считанные минуты.

Как сообщает Forbes, в первые 700 дней более широкой войны России против Украины россияне ежедневно теряли в среднем 19 танков, боевых машин и другого тяжелого вооружения. В воскресенье аналитик Эндрю Перпетуа насчитал 54 единицы уничтоженной российской техники за один день.

Каждый подбитый российский танк или боевая машина является результатом обучения, планирования и риска со стороны украинских военных. Оператор БПЛА Kriegsforscher подробно описал столкновение в декабре, которое закончилось тем, что российские войска, вероятно, 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады или смежного подразделения, продвинулись максимум на 350 метров до окраин Авдеевки из Водяного.

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Это продвижение стоило им девяти танков, 12 боевых машин, 23 убитых и 46 раненых. Характерным для этого гибельного штурма был один момент лобового столкновения двух российских танков.

"Звоните 911, у нас авария с танком", – иронизировал Kriegsforscher.

Российская десантная группа состояла из новой, старой и еще более старой техники: танки Т-62М, построенные в 1960-х годах и модернизированные в 80-х и снова в 2022 году; газотурбинные Т-80БВ 80-х годов; вновь построенные Т-72Б3М; 60-летние БМП-1; 40-летние БМП-2; и бронированные тягачи МТ-ЛБ 1960-х или 70-х годов. Также очень редкая инженерная машина БАТ-2.

Возраст техники не имел значения, поскольку украинцы нанесли удар по штурмовой группе обычным способом: преследуя ее с помощью беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой и артиллерии, убивая экипажи и заставляя уцелевших покинуть свои машины. Российские средства РЭБ, если они были, не смогли приземлить беспилотники.

"Очень важно уничтожить левую броню. В противном случае инженеры могут вернуться на поле боя и отбуксировать поврежденные машины, чтобы отремонтировать их, как это произошло с одним из Т-62, который украинцы подбили в тот декабрьский день", - пояснил Kriegsforscher.

Один MT-LB взорвался как фейерверк после попадания артснаряда. Осталась огромная воронка.

"После этого произошла забавная история. Ехала российская БМП-2, и водитель почему-то не видел воронки - и вы видите, что произошло. БМП перевернулась в воронку. БМП пытались эвакуировать, но далеко зайти не удалось", - рассказал Kriegsforscher.

В конце концов, целая русская механизированная рота была разгромлена. Особенно шокировало то, что операция была неприметной. Россияне за одну операцию потеряли столько техники, сколько теряют обычно за трое суток.

Потери РФ - актуальные данные

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 389560 человек личного состава, сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили 810 российских оккупантов. Также Россия потеряла не менее 6348 танков и 11822 боевых бронированных машины.

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