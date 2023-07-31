Зеленский заверил, что спасатели и все необходимые службы на месте и работают.

Россия в очередной раз попала двумя ракетами по Кривому Рогу, разрушив часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал фото последствий удара.

Президент Зеленский опубликовал видео с последствиями атаки.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал он.

Зеленский заверил, что спасатели и все необходимые службы на месте и работают.

"Стараемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упрямо бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломит. Работаем и спасаем наших людей". - добавил президент.

Атака РФ на Кривой Рог - детали

В Кривом Роге после попадания двух ракет по состоянию на 10:15 в результате атаки один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Все соответствующие службы работают на месте. Под завалами могут быть люди.

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