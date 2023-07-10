Он заявил, что не верит в ракетный обстрел.

Российские захватчики обвинили Украину в ракетном ударе по оккупированному Крыму, а также по территории России, чтобы повлиять на отношение Запада в вопросе оказания ей помощи.

Такое мнение выразил писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. 9 июля днем глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи российская ПВО сбила крылатую ракету. Также захватчики заявили, что в Брянской области ПВО отработала по еще двум ракетам.

Тем временем российские пропагандисты писали, что украинцы хотели нанести удары по Крымскому мосту.

"Я думаю, что россияне решили навести тень и накануне саммита НАТО доказать Западу, что мы бьем Storm Shadow по территории РФ. Они сначала ошиблись и подумали, что Крым тоже кого-то вдохновит, а потом вспомнили, что Крым - это Украина и мы имеем право бить туда, сколько хотим", - сказал он.

Россия обвинила Украину в ракетной атаке

Напомним, вчера днем гауляйтер Крыма Аксенов написал, что в районе Керчи силами российской противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. Сообщалось, что пострадавших нет.

Также оккупанты сообщили, что еще две ракеты были сбиты над Брянской областью - в поселке Бытошь ыла полностью разрушена пилорама.

При этом российские Telegram-каналы писали, что украинская армия якобы хотела атаковать Смоленскую атомную электростанцию британскими ракетами Storm Shadow.

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