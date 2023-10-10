"Спикеры" РФ уверяли, что никогда не будут обстреливать портовую инфраструктуру, но затем хвастались попаданием.

В ВМС ВСУ прокомментировали заявления российских пропагандистов о том, что армия РФ атакует украинские порты, в частности, расположенные в Одесской области, из-за якобы оружия, которое есть на их территории.

Свое мнение высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, предположительно сейчас враг испытывает дефицит ракет.

"Поэтому россияне сейчас увеличивают промежуток времени между артиллерийскими объемами применением крылатых ракет. То есть, им нужно некоторое время, чтобы собрать определенное количество ракет. Как вы видите, в каждой волне (удара, - УНИАН) ракет становится меньше. Потому что сейчас они работают с конвейера", - говорит спикер.

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Он считает, что оккупанты вынуждены ждать, пока их военно-промышленный комплекс наверстает то количество ракет, которое им нужно для того, чтобы осуществить очередную массированную атаку. Плетенчук напомнил, что оккупанты, когда наносят удары по Украине, применяют, обычно, не одну-две, а значительно больше ракет.

Во время брифинга говорилось, что сейчас захватчики применяют много дронов. По мнению Плетенчука, во-первых, для них это более дешевый вариант. Во-вторых, россияне могут таким образом достичь массовости, "к которой они привыкли", и, в-третьих, их главная цель - большим количеством ударных дронов перегрузить систему украинской ПВО.

"Поэтому они запускают большое количество ударных беспилотников, потому что рассчитывают, что хотя бы несколько достигли своей цели. А цели у них, в первую очередь, наша припортовая инфраструктура", - добавил Плетенчук.

Он напомнил, что именно спикеры со стороны Российской Федерации после окончания действия зернового соглашения говорили в информационном пространстве: они ни в коем случае не будут обстреливать портовую инфраструктуру, что Россия так не делает и "Путин не такой". Однако впоследствии, буквально через два-три месяца, именно эти спикеры хвастались тем, как "уничтожают" инфраструктуру Украины. Поэтому, как подчеркнул спикер, рассчитывать на какую-то адекватность со стороны россиян невозможно.

Также он прокомментировал заявления представителей Российской Федерации о том, что удары наносят по портовой инфраструктуре, потому что там, по их информации, находится военная техника.

"На самом деле рассматривать их заявления, как повод для дискуссии, не вижу смысла. Потому что российская пропагандистская машина, в которую входит весь пул их СМИ, пресс-служб, чего в принципе не должно быть по стандартам, говорят только ложь и дискредитировали себя еще в 2014 году. В течение 9 лет они лишь подтверждают свое амплуа", - подчеркнул Плетенчук.

Война в Украине - российская атака 10 октября

Напомним, сегодня ночью юг Украины подвергся массированному удару. В частности, в течение почти трех часов более трех десятков ударных беспилотников несколькими группами с разных направлений заходили на удар.

Силами подразделений ПВО уничтожено 27 дронов типа "Shahed-131/136", из которых 23 - в Одесской области. Военные сообщили, что произошло попадание по логистической инфраструктуре региона.

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