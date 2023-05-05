В кадре отличились бойцы бригады имени Великого князя Витовта.

Вооруженные силы Украины в очередной раз порадовали "охотой" на технику врага на одном из направлений фронта. На этот раз россияне недосчитались сразу двух пушек.

Соответствующее видео показал СтратКом ВСУ. В кадре артиллеристы 40-й бригады имени Великого князя Витовта показали "зажигательное" уничтожение техники врага.

Видео дня

ВСУ устроили "огневой дождь" по врагу на фронте

Напомним, что накануне в сети появилось не менее драйвовое видео уничтожения вражеской техники, однако уже с кровавыми подробностями.

В результате удачной работы ВСУ оккупанты не досчитались одного из своих "товарищей". Мертвяка пришлось тащить пол полям Украины двум российским "несчастьям".

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