Новая российская стратегия также может столкнуться с волной вызовов, говорят эксперты.

Российские оккупанты вернулись к старой доктрине, восстановили уничтоженные подразделения, заменили их новыми и перешли от масштабных атак к обороне сильно укрепленных линий фронта. Москва демонстрирует, что готова окапываться и ждать, пока решимость западных сторонников Украины уменьшится, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в прошлом году российская армия понесла большие потери во время своего хаотичного продвижения в Украине. По оценкам США, некоторые подразделения были почти полностью уничтожены. В то же время WP утверждает, что армия РФ уже смогла восстановиться, несмотря на низкий моральный дух военных и беспорядки в высших эшелонах военного руководства. Исчерпанные подразделения были пополнены путем "частичной мобилизации", во время которой призвали сотни тысяч мужчин, а также вербовали "бойцов" в тюрьмах – по технологии ЧВК"Вагнера".

Потери РФ в войне были значительными - как враг восстановил подразделения

Журналисты отмечают, что российские потери, хоть и были значительными, были распределены неравномерно. К примеру, Западный военный округ России, разработанный как передовая сила страны для борьбы против противников из НАТО, значительно пострадал в начале полномасштабной войны.

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Однако Южный военный округ России, который взял на себя основную ответственность за оборону оккупированной территории в Запорожской области, в начале войны находился в резерве, поэтому смог встретить контрнаступление Украины в этом году "свежими" и опытными силами.

Сейчас примерно половина российских сил сосредоточена на северо-востоке, вдали от центра контрнаступления. Чтобы защищать юг, Россия в основном направила мотострелковые бригады, а также тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия. Аналитики отмечают, что сюда россияне бросили неопытные смешанные подразделения, состоящие из освобожденных заключенных, вместе с более элитными подразделениями – российского флота, сил специального назначения.

По данным разведывательной группы Black Bird, Россия использует подразделения спецназа в качестве быстрого подкрепления. Некоторые бойцы из этих групп были переброшены на юг самолетами, через оккупированные территории. Это могло произойти в начале украинского контрнаступления. Среди таких, в частности, бойцы 22-й отдельной бригады спецназа, которая, по данным из утечкек военных документов США, понесла значительные потери до (95%) в начале полномасштабной войны. Пути восстановления бригады, которой потребовались бы годы для учений, неизвестны.

РФ вернулась к старой доктрине - что надо знать о ее обороне

Россияне использовали интенсивное минирование как ключевую часть своей обороны. Эксперты отмечают, что целью эшелонированных оборонительных линий России является замедление и истощение украинских сил в борьбе на второй или третьей линии российской обороны.

WP подчеркивает, что подход, который сейчас демонстрирует РФ, "представляет собой возвращение к традиционному принципу российского военного мышления: сосредоточение на подготовке к оборонительным операциям из-за страха перед нападением с Запада".

"Подготовка такого рода оборонительных позиций – это то, что командиры понимают, что вбивали себе в голову еще со времен курсантства", – говорит военный аналитик Дара Масикот из американского центра Rand Corp.

Какие риски несет новая стратегия РФ

Хотя российские военные, по оценкам, способны организовать эффективную оборону, эксперты отмечают, что есть признаки того, что они все еще страдают от нехватки ресурсов.

По словам Джеймса Рэнда, военного аналитика из частной разведывательной фирмы Janes, сейчас РФ устраивает атаки на уровне взвода, привлекая лишь три танка и несколько десятков солдат. Эта стратегия, хотя и обоснованная, может указывать на значительный дефицит.

"Им очень не хватает бронированных машин, которые можно развернуть", - сказал Рэнд.

Кроме этого, предполагают, что нынешняя стратегия России может столкнуться с новой волной вызовов. Несмотря на то, что такие подразделения, как 58-я армия, были "свежими", когда началось контрнаступление, в течение месяцев они подвергались нападениям и исчерпываются, говорит военный аналитик Дара Масикот. Аналитик предполагает, что РФ будет готова "измельчать подразделения до такого состояния, когда они уже не будут боеспособными".

Потери РФ в Украине - это надо знать

Вооруженные силы Украины уже 562 дня дают отпор оккупантам. За это время, как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника среди личного состава достигли около 267 540 человек.

Разведывательная группа Oryx заявила, что подтвердила потерю Россией 2296 танков в войне, что, по их оценкам, составляет более половины от числа, которое было в начале вторжения. По данным украинской стороны, враг потерял 4529 танков.

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