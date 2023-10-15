У РФ нет ресурсов для продолжительной войны, поэтому она хочет завершить ее до 2025 года.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что активизация наступления россиян на Авдеевском и Купянском направлениях свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин хочет создать предпосылки для новых условий мира.

В эфире телеканала Freedom Маломуж заявил, что на данный момент у Путина нет ресурсов для длительной войны и создания ударных армий.

"Они стоят перед угрозой потери уже Бахмута, это решающая составляющая для Путина лично. Потому что этот город является для него моментом истины... То, что они декларировали во всех форматах, не сработало. Поэтому он поставил задачу наступать, наступать на нескольких направлениях и Авдеевка является одним из основных объектов наступления", - сказал он.

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По словам эксперта, Путин поставил войскам задачу захватить Авдеевку и дальше двигаться клином по Донецкой области. Речь идет о больших формированиях российской армии и вооружения, но у украинских военных очень мощные укрепления, они наносят оккупантам значительный урон, уничтожая технику и живую силу.

"Мы маневрируем, но стоим четко. Я думаю, что перспектива такая, что мы уничтожим такое системное количество представителей врага… И они уйдут, потому что фактически выстоять там невозможно", - пояснил он.

Маломуж подчеркнул, что на данный момент россиянам не удается взять Авдеевку в кольцо.

Эксперт также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что если сейчас России позволить сделать паузу в войне, то к 2028 году она "окрепнет" и нападет на страны Балтии.

"Путин не рассчитывает до 2028 года. Он рассчитывает на ближайшие годы. Но затянуть войну реально - это 2023 и 2024 годы. Он сейчас дает команду атаковать, чтобы поставить новые условия мира… Они до 2025 думают всё решить и в Авдеевке создать такой пояс контроля, но с оккупированными территориями", - рассказал он.

Маломуж считает, что такой активизацией Кремль демонстрирует Западу, что может усиливать противостояние западного мира с исламским. Так Путин пытается создать переговорный процесс на условиях России.

По его мнению, сейчас Путин не видит, что может победить. У России нет ресурсов для длительной войны и создания новых ударных армий в ближайшие годы.

Зеленский назвал сценарии "заморозки войны", которые рассматривает РФ

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о том, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины. По его словам, это даст возможность РФ до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал и начать новую войну уже и против стран Балтии.

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