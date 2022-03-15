По его словам, основные силы РФ направлены на Мариуполь, в зону ООС и на Николаев. В Киеве практически ничего не осталось.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что Киев мы не сдадим.

"Это я вам гарантирую!" - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, сейчас оперативная обстановка такая: российские войска сообразили, что наступать одновременно в пяти местах это очень трудное развитие. Определились с оперативным направлением и кинули основные силы на Мариуполь, в зону ООС (там они пытаются создать оперативное окружение) и на Николаев. В Киеве практически ничего не осталось.

"То, что они тут постреливают, это для того, чтобы у нас была иллюзия, что российские войска здесь. Они на нас "давят": что нам некуда деваться, Кадыров записал "страшное" видео и так дале. Как военный человек я могу сказать, что им нет чем наступать на Киев. Сколько бы резервов они не нашкрябали, наступление на Киев - это чистой воды самоубийство. Они на это не пойдут!" - отметил Арестович.

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