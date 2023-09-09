Исследователи учитывают только сведения о гибели военнослужащих из открытых источников и утверждают, что реальное число погибших значительно выше.

К 8 сентября 2023 года на войне в Украине погибли как минимум 31 665 российских военных. Об этом свидетельствует совместное исследование журналистов "Медиазоны" и "Би-би-си", а также команды волонтеров.

Исследователи учитывают только сведения о гибели военнослужащих из открытых источников и утверждают, что реальное число погибших значительно выше. Сюда включены сообщения от родственников, публикации в региональных СМИ и официальные заявления местных властей.

С 25 августа текущего года в список погибших добавилось более 900 человек. Большую часть потерь по-прежнему составляют заключенные, но их число увеличивается медленнее, чем в первом полугодии.

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В список участников войны в звании от подполковника и выше были включены шесть человек. Среди них два сотрудника МВД. Еще два подполковника командовали подразделениями, сформированными из мобилизованных военнослужащих. В общей сложности в списке высокопоставленных офицеров, погибших на войне, насчитывается 295 человек.

Потери РФ в Украине - данные Генштаба

Вооруженные силы Украины уже 562 дня защищают украинцев от полномасштабной войны РФ. За минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов. Как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника по состоянию на утро 8 сентября ориентировочно составили около 267 540 человек.

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