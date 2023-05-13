Осужденный обеспечил военную оккупацию территории полуострова Крым.

Экс-командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко, руководившиего подразделениями при вторжении России в Крым, заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд решил взыскать с осужденного в пользу Украины более триллиона гривен нанесенного ущерба.

Как сообщает Офис генерального прокурора, экс-командующего Черноморским флотим РФ признали виновным в совершении ряда преступлений против основ нацбезопасности Украины.

"Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора и обязал взыскать с осужденного в пользу Украины более триллиона гривен нанесенного ущерба", – говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора сообщают, что Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года совместно с представителями власти и вооруженными формированиями России спланировали и организовали рассредоточение на объектах военных подразделений российской армии, они непосредственно совершили вторжение на территорию Крыма. Также осужденный блокировал подразделениями российского Черноморского флота воинские части Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, внутренние войска МВД Украины.

"Все усилия были направлены на препятствование их законной деятельности, захват и повреждение военного оборудования на объектах противовоздушной, морской и береговой обороны Вооруженных Сил Украины", – сообщает прокуратура.

Отмечается, что осужденный обеспечил военную оккупацию территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям – нарушена территориальная целостность Украины и потеряна государственная собственность на сумму более 1 080 352 000 000 грн.

Кроме того, во время судебного разбирательства доказано, что осужденный склонял украинских военнослужащих – граждан Украины к совершению государственной измены. Уговаривал и подкупал их обещаниями дальнейшего прохождения службы на новых кораблях ЧФ РФ.

"Командующему Черноморским флотом государства-агрессора в 2013-2021 годах вынесен приговор за совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене, диверсию, участие в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны против Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", – отмечает Офис генерального прокурора.

Оккупация Крыма: что надо знать

Как известно, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года российские спецназовцы захватили и блокировали парламент и правительство Крыма. Тогда и под принуждением часть депутатов Крыма проголосовали за проведение "референдума" о расширении автономии Крыма, а затем на так называемом "референдуме" уже ставился вопрос о присоединении к составу Российской Федерации.

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Российской Федерации Владимира Путина применить армию России на территории Украины.

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