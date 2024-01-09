Россияне отдают предпочтение поставкам по железной дороге.

Для снабжения оккупационных войск на юге Украины и в Крыму Россия использует два пути. Это незаконно построенный Керченский мост, а также железная дорога Волноваха – Токмак – Джанкой.

"Если перерезать эту ветку (через Волноваху – ред.), нельзя пойти в обход. Поэтому россияне строят максимально близко к Азовскому морю еще одну железную дорогу. У них основная перевозка всего, что необходимо для войск, – это не автомобильный транспорт, а железнодорожный. 50 вагонов поезда можно серьезно загрузить техникой, боеприпасами. А любая машина не возьмет 50-60 тонн, как вагон, для этого нужны 3-4 машины", – объяснил в эфире телеканала FREEДОМ майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны и военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, 50 вагонов поезда – это, условно говоря, 150 машин. Поэтому оккупанты и отдают предпочтение поставкам по железной дороге.

"Здесь есть две основных артерии. Это Волноваха – Токмак – Джанкой и Керченский мост. По ним идет 90% всего, что необходимо для группировки "Днепр" на Херсонщине и оккупантов в Крыму. Поэтому если убрать эти две железные дороги, останется только 10%. И этого не хватит для того, чтобы обеспечивать в минимальном необходимом объеме эти две группировки – херсонскую и крымскую. У нас задача в этом году – превратить Крым, условно, в остров, чтобы осталось только небольшое количество автомобильных дорог и по морю они могут что-то подвезти. Это даст им возможность продержаться, но недолго. Потом просто все закончится у этих подразделений", – констатировал он.

Как противодействовать логистике РФ

Военный эксперт Петр Черник предположил, что когда Украина получит многоцелевые истребители F-16, их могут использовать для ударов по логистике оккупационных войск РФ.

По словам эксперта, эти самолеты могут нести ракеты AGM-158, некоторые модификации которой бьют на расстояние до 900 км. Постоянное уничтожение российских эшелонов с техникой Черник считает "философией успеха".

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