Накануне 9 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что РФ никого не приглашала.

Президенты, приевхавшие в Россию 9 мая были присланы Пекином в качестве переговорщиков и на сборы у них были всего сутки.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив при этом, что президент Кыргызстана Садир Жапаров, который анонсировался, не от хорошей жизни собирался ехать в Кремль.

"Ему нужно народ свой кормить. А кормятся киргизы с того, что зарабатывают деньги в России. 40% ВВП – это пересылка денег из РФ. А вот остальные… Я не беру в счет Александра Лукашенко - ему позвонили, и он приехал; а Никол Пашинян вообще не президент и он не в счет в любом случае", - отметил эксперт.

При этом политтехнолог напомнил, что накануне 9 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что РФ никого не приглашала.

"Вдруг 8 мая одновременно четыре президента Центральной Азии согласились приехать. Это при том, что за неделю до Песков говорил, что никого не приглашали. То есть их прямо накануне обзвонили, и они все решили приехать. И это очень разные люди, с очень разными отношениями с РФ. У президента Казахстана Токаева мы знаем какие отношения, Узбекистан – региональная сверхдержава, у которой сейчас армия, думаю, сильнее, чем у России. Туркменистан вообще все время находиться в изоляции и старается в таких вещах не участвовать. Кстати Туркменистан единственная в мире страна, официально признанная ООН нейтральной, поэтому ему переться на такое мероприятие странно", - отметил политтехнолог.

"И всех этих разных людей смогли за один день уговорить. Я честно не понял, как. Но да, версия про Китай - надежная. О том, что Путин попросил Китай, а тот уже обратился к этим президентам, - заявил Шейтельман.

Парад в РФ

9 мая в России прошли парады "победобесия". Однако во многих городах отменили авиапарады, над Москвой так и не пролетел самолет "судного дня", которым Путин якобы мог намекнуть миру на ядерную войну. Парады авиации отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске.

На парад по случаю 9 мая в РФ прибыли семь иностранных лидеров: президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, самопровозглашенного лидера Беларуси и премьер-министра Армении.

В сети уже высмеяли этот "парад".

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