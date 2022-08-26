Рекордное количество воздушных тревог объясняется превентивным способом защиты гражданского населения.

С суммарно 200 самолето-вылетов россиян для нанесения ударов по территории Украины на День Независимости было выпущено только 8 ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом в Facebook рассказал военный эксперт Defense Express Иван Кричевский.

Это событие Кричевский считает "переломом в войне в пользу Украины": "Потому что оказалось, что россияне больше не способны на массированные ракетные атаки с воздуха".

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Из 200 самолето-вылетов, которые россияне провели на 24 августа, 90 приходились на самолеты тактической авиации – Су-24, Су-30, Су-34 или даже Су-35.

"Теоретически, каждый из этих "Су" мог нести на борту 1-2 ракеты типа Х-59, имеющие дальность стрельбы до 150 км и несущие боеголовку массой 150 кг. Ракета по-своему мощная, именно такими Х-59 РФ "выносила" нам нефтебазы в марте-апреле 2022 года. Но на День Независимости рашисты не выпустили ни одной Х-59, потому что даже и они стали для них дефицитными", - написал эксперт.

34 самолето-вылета приходились именно на стратегические бомбардировщики типов Ту-22М3 и Ту-95МС.

"Несложно догадаться, что аж 34 тяжелых бомбардировщика и всего 8 выпущенных ракет между собой "не вяжутся" - представитель Воздушных Сил на следующий день во время брифинга признал, что львиная доля воздушных тревог на 24 августа оказались "игрой на нервах" от рашистов", - отметил Кричевский.

Рекордное количество воздушных тревог объясняется превентивным способом защиты гражданского населения.

Другие еще 80 вылетов вражеской авиации в День Независимости приходились или на "борта" армейской авиации ВС РФ, или на "борта" специального назначения, как то самолеты радиолокационного дозора А-50 или самолеты постановки помех для РЛС типа Ил-22ПП.

"Еще раз повторяю – подъема в воздух аж 200 самолетов в течение дня еще в начале войны вполне бы хватило россиянам, чтобы нанести по-настоящему массированный ракетный удар с воздуха, с множеством жертв и разрушений. Но 24 августа 2022 года им этого хватило скорее для "игры на нервах" Украины", - отметил Кричевский.

В то же время обстрел Чаплино россияне совершили дефицитными ракетами "Искандер". По мнению эксперта, предварительные данные о 7 тысячах баллистических и крылатых ракет к этому ОТРК несколько "завышены".

"Поэтому так и получается - вроде как запас в 1000-1500 ракет еще выглядит грозно. Но россияне не решились пустить его в ход 24 августа 2022 года, и "ограничились" применением 8 дефицитных Х-22 (потому что это один из только 3 типов ракет, против которых наша ПВО не имеет "штатных" средств противодействия).

Остаток этих ракет Россия может использовать для нанесения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины накануне зимы, считает эксперт. Однако предыдущие удары по энергоинфраструктуре востребовали большого количества ракет у россиян.

"Поэтому более вероятно, что дальше рашисты будут выполнять ракетные удары с воздуха по другой методике – тратить ракеты "в час по чайной ложке". Даже если при этом не будет серьезных жертв и разрушений, враг сможет еще длительное время постоянно держать украинцев в напряжении. Сбрасывать на наши города обычные авиабомбы россияне уж точно не рискнут", - отметил Кричевский.

Как писал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя успешные удары вооруженных сил в течение 26 августа, заявил, что Украина может дарить агрессору такие "подарки" ежедневно.

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