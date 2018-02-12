Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом - Порошенко

14:08, 12 февраля 2018
Война
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Владимир Путин / REUTERS

Нет необходимости начинать новые инициативы на востоке Украины, поскольку следует выполнить старые соглашения, заявил Порошенко в интервью Profil.

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"Просто необходимо выполнить старые соглашения. В "Минске" все четко сказано: вывести войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого мы можем начать политический процесс", - отметил глава украинского государства.

При этом президент Украины добавил, что, по его мнению, Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом.

"Я абсолютно уверен, что он понятия не имеет, что делать с Донбассом. Путин просто должен был признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей - в Украине, Сирии и в других регионах мира!", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Сергей Корсунский заявлял, что Россия, осуществляя агрессию, пытается разменять Донбасс на Крым и создать на востоке постоянно действующий инструмент влияния на Украину.

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Теги: #соглашения по Донбассу#стратегия Путина#Путин и Донбасс