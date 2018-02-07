В Одессе задержали боевика-агента российской ФСБ

Задержанный принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации "ДНР", который прибыл в регион для выполнения задач Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в 2014 году мужчина прошел обучение на одной из военных баз в Ростовской области России, после чего присоединился к террористической организации "ДНР". С июля 2014 года мужчина находился на передовых позициях террористов на Донбассе и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции.

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"Впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, после возвращения на Одесщину, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен был "отработать" нелегальные каналы проникновения на территорию Украины из приднестровского региона Республики Молдова", - сообщили в СБУ.

Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в содействии террористической организации.

Как сообщал УНИАН, сотрудника внешней разведки Украины приговорили к 6 годам заключения за сотрудничество с террористической организацией "ДНР".