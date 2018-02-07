Главарь "ДНР" пытается сформировать дополнительное "казачье войско" - ИС

"Казаками ДНР" в основном становятся иностранные наемники, которые были "освобождены" из службы в оккупационных войсках и по тем или иным причинам остались в ОРДЛО.

По указу главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко в ряде населенных пунктов, находящихся под контролем российско-оккупационных войск, идет формирование новой вооруженной структуры боевиков под названием "Азовское казацкое войско Донецкой народной республики". На данный момент общее количество "казаков" "Приазовского казачьего войска ДНР" составляет до 150 человек, которые разбиты на местные отряды.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», «учредительное собрание» нового «казачьего» формирования состоялись в ряде городов юга оккупированных территорий Донецкой области (Торез, Амвросиевка, Старобешево, Тельманово).

«Отмечается крайне низкий уровень желания местных жителей вступать в новое формирование, поэтому организаторы стараются привлекать иностранных наемников, которые «уволены со службы в оккупационных войсках и с тех или иных причин остаются в «ДНР». Например, в Торезе главой местного формирования «казаков ДНР» назначен осетин», - сообщает «ИС».

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска проводят на Донбассе перегруппировки и укрепления своих позиций.