Чемпион России по дуэльной стрельбе воевал на востоке Украины - СБУ

По данным СБУ, он проходил службу снайпером в военной группировке «Вагнер».

Двукратный чемпион России по дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она отметила, что Заличев в 2014 году «проходил службу снайпером в военной группировке «Вагнер» (частная военная компания «Вагнер» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил об участии наемников ЧВК «Вагнер» в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

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Как отметил Грицак, «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным СБУ, 95% членов ЧПК «Вагнер» являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине.

Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧПК «Вагнер».

Также СБУ имеет видеодоказательства участия частной военной компании «Вагнер» в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.

15 января 2018 года руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что спецслужба установила более 2 тыс. членов «Вагнера».