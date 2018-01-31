Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали снижение количества взрывов на Донбассе

В Донецкой области за сутки было зафиксировано около 50 взрывов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки фиксируют снижение количества взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 29 января до 19:30 30 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов против 260 взрывов)", - говорится в отчете.

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В частности, нарушения перемирия были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, а также в Дебальцево и Ясиноватой.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Вечером 29 января во время пребывания в подконтрольном "ЛН "центре Луганска, СММ слышала 34 выстрела из крупнокалиберного пулемета или 30 мм пушки на боевой машине пехоты (БМП-2) на расстоянии 8-10 км со стороны севера", - говорится в отчете.

Также сказано, что в Станице Луганской камера СММ вечером 29 января зафиксировала 5 взрывов из неустановленного типа вооружения на расстоянии 5-7 км со стороны юга. По оценке миссии, эти взрывы произошли за пределами зоны разведения, откуда стороны должны отвести силы и средства.

Кроме того, в течение дня в Золотом наблюдателями был зафиксирован один неустановленный взрыв на расстоянии 3-5 км со стороны юга, юго-запада.