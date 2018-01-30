Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 264 взрыва на Донбассе

Подавляющее большинство взрывов миссия наблюдателей зафиксировала в Донецкой области, в частности, в районе Донецкой фильтровальной станции и в Светлодарске, Горловке, Дебальцево, Ясиноватой.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 264 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 28 января до 19:30 29 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав, в частности, примерно 260 взрывов против ориентировочно 130", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушение перемирия было зафиксировано возле Донецкой фильтровальной станции, а также в Светлодарске, Горловке, Дебальцево и Ясиноватой.

"Вечером 28 и в ночь на 29 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 16 взрывов неопределенного происхождения, 139 снарядов (42 с востока на запад, 92 с запада на восток, 1 с севера на юг и 4 с юга на север) и 1 трассирующий снаряд с востока на запад - все на расстоянии 0,5-1,5 км к югу", - заявляют наблюдатели.

"Один из зафиксированных снарядов, пролетавший с юга на север, попал в здание, на которой установлена камера. Вследствие попадания снаряда в здание камера не пострадала и продолжала работать. К вечеру 29 января камера зафиксировала еще 10 снарядов с востока на запад 0,5-1,5 км к югу", - говорится в отчете.

Также сказано, что вечером 28 января в подконтрольном правительству Украины Светлодарске (в 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 75 взрывов неопределенного происхождения, а также 310 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все в 4-6 км к юго-востоку.

Кроме того, вечером 28 января в неподконтрольном правительству городе Дебальцево (в 58 км северо-восточнее Донецка) наблюдатели слышали 65 взрывов неопределенного происхождения в 6-10 км в секторе с запада к северо-западу.

"В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав, в частности, 4 взрыва против 14 соответственно", - заявили наблюдатели.