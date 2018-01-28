Наблюдатели ОБСЕ заметили в боевика повязку, как у россиян из СЦКК

На блокпосте "ЛНР" к югу от моста в Станице Луганской наблюдатели беседовали боевиком, у которого была такая же нарукавная повязка, что и у российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации.

Наблюдатели ОБСЕ заметили в боевика ОРЛО нарукавный повязку, какие носили русские офицеры от СЦКК, сообщает Украинская правда со ссылкой на отчет ОБСЕ от 26 января.

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"Находясь на блокпосте "ЛНР" к югу от моста в Станице Луганской (15 км на северо-восток от Луганска), наблюдатели беседовали с членом "ЛНР", у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - сообщили в миссии.

Как известно, 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".

14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил с СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись к России.

Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России углубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.