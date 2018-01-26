В Луганске боевики помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с российским "гумконвоем"

Боевики завили, что СММ должна получить разрешение на посещение объектов, где хранится "гумпомощь" от РФ.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что в Луганске боевики "ЛНР" помешали представителям миссии посетить склад с так называемым "гумконвоем", который прибыл на оккупированный Донбасс из Российской Федерации 25 января.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 января по 19:30 25 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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В частности, сказано, что в оккупированном Луганске четверо боевиков "ЛНР", из которых двое были вооружены, помешали СММ посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти тентованных грузовиков, которые имели российские номерные знаки и надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, 25 января Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной так называемый «гуманитарный конвой».

В ответ на это, Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста и призвал прекратить противоправную практику отправки на оккупированную часть Донбасса так называемых «гумконвоев».