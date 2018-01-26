В ИС назвали имя заинтересованного в отключении Vodafone в "ДНР"

В «ДНР» растет недовольство ситуацией с прекращением работы мобильного оператора «Водафон», однако это связано с интересами одного из местных «чиновников».

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По данным группы "Информационное сопротивление", такая ситуация связана с позицией «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева ("Ташкент"), который лично заинтересован в отключении этой мобильной сети, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов «Феникс».

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone прекратилась на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

15 января компания Vodafone обратилась ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

19 января предоставление услуг Vodafone было возобновлено на неподконтрольной территории Луганской области.

Vodafone - последний оператор, который работал на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.