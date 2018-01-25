В "ДНР" впервые с 2015 года наблюдается пропагандистский подъем для "призыва" в "армию" – ИС

В оккупированных районах Донецкой области с начала нового 2018 года началась очередная волна "призыва" на службу в незаконных вооруженных формированиях.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», население не проявляет энтузиазма относительно "службы" в рядах российских оккупационных войск, поэтому было значительно усилено пропагандистское влияние.

"Такого пропагандистского подъема, с которым зовут граждан призывного возраста встать на защиту "отечества", не наблюдалось с 2015 года", - отметили в ИС.

"Призывников" пытаются мотивировать, обещая оплату в виде 15 тыс. российских рублей рядовому составу и до 100 тыс. "офицерам".

Призывы стать боевиком звучат с бигбордов, рупоров на улицах и громкоговорителей в общественном транспорте, а также адресуются телезрителям местного TV.

"Это мало влияет на настрой населения: люди не спешат в ряды террористов, а самые проворные родители отправляют сыновей на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.