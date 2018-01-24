Под Горловкой военные подбили грузовик с российскими артиллеристами - СМИ (видео)

Оккупанты в районе Горловки, несмотря на провозглашенное перемирие, не стесняются хаотично применять артиллерию.

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Но это не осталось безнаказанным, ведь бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередной вражеской атаки заметили грузовик и точно отработали по нему, говорится в сюжете ТСН.

"По карьеру выезжали три грузовые машины. Видно, что военные. Наших на той стороне нет – открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", - рассказал боец "Донбасса" с позывным "Авер".

Затем разведка сообщила, что это была машина с российскими военными. "Оказалось, по данным разведки, что это артиллерия РФ", - пояснил "Авер".

Как сообщал штаб АТО, впервые за долгое время на Донбассе сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.