В Минобороны уточнили состояние четверых раненых военных за минувшие сутки на Донбассе

Трое раненных за минувшие сутки на Донбассе военнослужащих находятся в удовлетворительном состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.

«К сожалению, вчера около 12 часов во время проведения разминирования участка местности на Донецком направления в результате подрыва на мине погиб один наш защитник», - сказал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Праута также отметил, что двое украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пески.

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«Еще двое военнослужащих при проведении разминирования определенных участков местности получили поражения вследствие подрывов на мине и неизвестном взрывном устройстве», - сказал спикер.

Он отметил, что все раненные военнослужащие были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали.

«Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, трех военнослужащих - удовлетворительное. Сейчас им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - добавил Праута.