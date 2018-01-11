Металл просто разорвало на куски: в Песках подорвалась украинская БРДМ (видео)

На одной из мин в Песках Донецкой области подорвалась украинская БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). Металл просто разорвало на куски, шансов уцелеть у военных не было.

"Разбитый металл, вывернуто колесо, разбросаны остатки техники и одежды - такого взрыва не выдержала бы ни одна броня", - говорится в сюжете "2+2".

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Журналисты рассказали, что техника преодолевала реку, а подрыв был настолько мощным, что части бронированной техники разбросало более чем на 200 метров. После подрыва БРДМ перевернулась и упала в воду.

В результате взрыва погибли двое украинских военных: Геннадий Вегера, 1980 года рождения, родом из Хмельницкой области, на войне от самого начала. Второй - Виктор Сухин, 1979 года рождения, родом из Кировоградской области.

Как сообщали в Минобороны, за прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один погиб во время вражеского обстрела.