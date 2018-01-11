Потери сил АТО: в Минобороны сообщили подробности гибели троих военных на Донбассе

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один погиб во время вражеского обстрела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки наше войско понесло потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов. Двое - в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, один - в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что в течение минувших суток еще трое военнослужащих получили ранения недалеко от Новолуганского и Верхнеторецка, боевую травму получил один военнослужащий, защищавший позиции Шахты Бутовка. «Раненные в удовлетворительном состоянии доставлены в военно-медицинские учреждения», - добавил Мотузяник.