В "ЛНР" обстреливают позиции украинских военных из снайперского оружия - штаб АТО

Незаконные вооруженные формирования отдельных районов Луганской области продолжают использовать снайперское оружие против подразделений Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

Читайте такжеПод Донецком военные заметили снайперов из Сербии (видео)

"НВФ ОРЛО продолжают использовать снайперское оружие. Так, 21 декабря около 15 часов зафиксировано ведение снайперского огня по позициям подразделений ВС Украины возле окраин населенного пункта Крымское (Луганская область). Снайперский огонь со стороны НВФ ОРЛО велся из населенного пункта Сокольники (Луганская область) одновременно с провокационными обстрелами из крупнокалиберного стрелкового оружия и АГС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает такие действия боевиков, которые "ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, ухудшают гуманитарную обстановку и обостряют вооруженный конфликт на Донбассе".

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.